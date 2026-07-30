Команда продолжает подготовку к новому сезону после вылета из Ла Лиги и уже проводит серию контрольных матчей. Спарринг с Кастельоном превратился в настоящую голевую перестрелку, сообщает 24 Канал.

Блестящее возвращение Ваната

Испанская Жирона провела очередной товарищеский матч в рамках летней подготовки, сыграв вничью с Кастельоном – 3:3. С первых минут в составе каталонцев вышел украинский вратарь Владислав Крапивцов, тогда как Владислав Ванат и Александр Пищур начали встречу на скамейке запасных. Виктор Цыганков в игре не участвовал из-за вирусного заболевания.

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте благодаря голу Брайана Хиля. Однако еще до перерыва соперник не только отыгрался, но и вышел вперед после точных ударов Рауля Санчеса и Альваро Гарсии.

После перерыва тренерский штаб выпустил на поле Владислава Ваната, и украинский нападающий мгновенно начал оправдывать доверие. Сначала нападающий сравнял счет, а затем оформил дубль, забив второй гол в конце основного времени. Для украинца эти голы стали первыми с 1 марта, так что он наконец-то прервал длительную безголевую серию.

Первый гол Ваната в ворота Кастельйона: смотрите видео

Победа ускользнула на последних минутах

Несмотря на яркую игру Ваната, Жирона не смогла удержать преимущество. Когда казалось, что дубль украинца принесет каталонцам победу, Кастельон нанес последний удар.

На 89-й минуте Нзанза установил окончательный счет – 3:3, лишив Жирону победы в зрелищном матче. Александр Пищур вышел на поле во втором тайме, однако результативными действиями не отличился.

Для каталонского клуба этот матч стал еще одним этапом подготовки к новому сезону в Сегунде, куда команда вылетела по итогам сезона 2025/26.

Несмотря на эффектное возвращение, Ванат может покинуть Жирону еще этим летом. Одним из претендентов на украинского нападающего называют Трабзонспор.