Команда продовжує підготовку до нового сезону після вильоту з Ла Ліги та вже проводить серію контрольних поєдинків. Спаринг із Кастельйоном перетворився на справжню гольову перестрілку, повідомляє 24 Канал.

Блискуче повернення Ваната

Іспанська Жирона провела черговий товариський матч у рамках літньої підготовки, зігравши внічию з Кастельйоном – 3:3. З перших хвилин у складі каталонців вийшов український воротар Владислав Крапивцов, тоді як Владислав Ванат і Олександр Пищур розпочали зустріч на лаві запасних. Віктор Циганков участі у грі не взяв через вірусне захворювання.

Господарі відкрили рахунок уже на четвертій хвилині завдяки голу Браяна Хіля. Однак ще до перерви суперник не лише відігрався, а й вийшов уперед після влучних ударів Рауля Санчеса та Альваро Гарсії.

Після перерви тренерський штаб випустив на поле Владислава Ваната, і український форвард миттєво почав виправдовувати довіру. Спочатку нападник зрівняв рахунок, а згодом оформив дубль, забивши вдруге наприкінці основного часу. Для українця ці голи стали першими з 1 березня, тож він нарешті перервав тривалу безгольову серію.

Перший гол Ваната у ворота Кастельйона: дивіться відео

Перемога вислизнула на останніх хвилинах

Попри яскраву гру Ваната, Жирона не змогла втримати перевагу. Коли здавалося, що дубль українця принесе каталонцям перемогу, Кастельйон завдав останнього удару.

На 89-й хвилині Нзанза встановив остаточний рахунок – 3:3, позбавивши Жирону звитяги у видовищному спарингу. Олександр Пищур з'явився на полі у другому таймі, однак результативними діями не відзначився.

Для каталонського клубу цей матч став ще одним етапом підготовки до нового сезону в Сегунді, куди команда вилетіла за підсумками кампанії-2025/26.

Попри ефектне повернення, Ванат може покинути Жирону ще цього літа. Одним із претендентів на українського форварда називають Трабзонспор.