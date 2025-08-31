Владислав Ванат покинул расположение киевского Динамо после матча против Маккаби Тель-Авив в отборе Лиги Европы-2025/2026. Звездный нападающий "бело-синих" отправился в Испанию.

Совсем скоро Ванат подпишет контракт с Жироной. Главный тренер каталонцев Мичел Санчес прокомментировал трансфер украинского форварда, сообщает 24 канал со ссылкой на FutbolFantasy.

Что сказал Мичел о переходе Ваната?

Испанский специалист отметил, что Владислав Ванат в ближайшее время должен присоединиться к Жироне. Мичел Санчес подчеркнул, что ему сказали о том, что украинский форвард уже в расположении команды.

Однако главный тренер Жироны нет информации относительно того на какой стадии трансфер Владислава Ваната.

Я ни с кем не разговаривал. Мне сказали, что он был в лагере, завтра он будет с нами, но я не имею информации о том, что он уже подписал контракт или что он уже подписан. Если он здесь, надеюсь, что он в конце концов приедет, но я не знаю,

– сказал Мичел.

Напомним, что Динамо хотело получить за Владислава Ваната не менее 20 миллионов евро. Однако известно, что Жирона заплатит 15 миллионов евро "бело-синим", а также 2 миллиона евро бонусами.

В текущем сезоне Владислав Ванат сыграл в семи матчах за Динамо в официальных турнирах. 23-летний форвард успел забить три гола и отдать две результативные передачи.

