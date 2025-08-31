Владислав Ванат покинув розташування київського Динамо після матчу проти Маккабі Тель-Авів у відборі Ліги Європи-2025/2026. Зірковий нападник "біло-синіх" вирушив до Іспанії.

Зовсім скоро Ванат підпише контракт з Жироною. Головний тренер каталонців Мічел Санчес прокоментував трансфер українського форварда, повідомляє 24 канал із посиланням на FutbolFantasy.

Що сказав Мічел про перехід Ваната?

Іспанський спеціаліст наголосив, що Владислав Ванат найближчим часом повинен приєднатися до Жирони. Мічел Санчес підкреслив, що йому сказали про те, що український форвард уже у розташуванні команди.

Проте головний тренер Жирони немає інформації щодо того на якій стадії трансфер Владислава Ваната.

Я ні з ким не розмовляв. Мені сказали, що він був у таборі, завтра він буде з нами, але я не маю інформації про те, що він вже підписав контракт або що він вже підписаний. Якщо він тут, сподіваюся, що він зрештою приїде, але я не знаю,

– сказав Мічел.

Нагадаємо, що Динамо хотіло отримати за Владислава Ваната не менше 20 мільйонів євро. Однак відомо, що Жирона заплатить 15 мільйонів євро "біло-синім", а також 2 мільйони євро бонусами.

У поточному сезоні Владислав Ванат зіграв у семи матчах за Динамо в офіційних турнірах. 23-річний форвард встиг забити три голи та віддати дві результативні передачі.

