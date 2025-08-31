Кевін покине Шахтар найближчим часом та переїде в Англію. "Гірники" уклали угоду щодо трансферу з Фулхемом з АПЛ, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Що відомо про перехід Кевіна?

За наявною інформацією, Шахтар домовився з Фулхемом про трансфер зіркового Кевіна. "Дачники" заплатять "гірниками" 42 мільйони євро за підписання бразильського вінгера.

Контракт Кевіна з Фулхемом буде узгоджено після офіційного повідомлення клубів про домовленість між собою. Зазначимо, що раніше донеччани вимагали 45 мільйонів євро за трансфер бразильця.

До слова. Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. Чинний контракт бразильського футболіста з "гірниками" розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні Кевін зіграв у п'яти матчах за Шахтар в офіційних турнірах. За цей час бразильський вінгер встиг забити п'ять голів та віддати дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Шахтар вийшов в основновну стадію Ліги конференцій-2025/2026, зокрема, завдяки голу Кевіна. Бразильський футболіст впевнено реалізував пенальті та зміг зрівняти рахунок.