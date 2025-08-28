Владислав Ванат близок к уходу из Динамо. В украинском футбольном сообществе ходят слухи, что украинский форвард "бело-синих" в ближайшее время присоединится к испанской Жироне.

Испанский клуб предлагает серьезные средства за Владислава Ваната. Легенда киевского Динамо Игорь Беланов прокомментировал вероятный трансфер 23-летнего форварда, пишет 24 канал со ссылкой на "Комментаторская".

Читайте также Договоренность достигнута: Динамо согласилось продать своего лидера в европейский клуб

Что Беланов сказал о трансфере Ваната?

Обладатель "Золотого мяча" раскритиковал Владислава Ваната. Игорь Беланов заявил, что не видел нападающего в серьезных матчей, вспомнив два поражения Динамо в матчах против кипрского Пафоса.

Беланов отметил, что был шокирован новостью о проигрыше "бело-синих". Также Игорь Иванович вспомнил историю киевского Динамо, когда он сам играл за столичный клуб.

Это кошмар. Нельзя так опускать уровень Динамо. Извините меня, но мы пахали, это было нашей жизнью, мы стремились проявить себя. Все прекрасно знают, что Динамо – это история наша. И вот она так опустилась. Это неправильно,

– сказал Беланов.

Напомним, что Владислав Ванат в составе Динамо дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины. В текущей кампании нападающий "бело-синих" сыграл в семи матчах – 3 гола, 2 результативные передачи.

Ранее сообщали о том, Георгий Судаков приблизился к трансферу в именитый европейский клуб. В ближайшее время украинский полузащитник Шахтера может покинуть "горняков".