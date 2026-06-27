В интервью Дмитрию Гордону на ютуб-канале "В гостях у Гордона" она рассказала, что её решение о разводе вызвало у футболиста очень резкую и агрессивную реакцию. По словам Сичкар, после того как она сообщила о разрыве, бывший муж устроил ей "настоящий ад".

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Как Ващук отреагировал на предложение о разводе?

Она рассказала, что Ващук начал собирать грязные слухи о ней, постоянно запугивал её якобы найденным компроматом и откровенно издевался. Рестораторша отметила, что спортсмен целенаправленно доводил её до эмоционального выгорания. По её словам, он делал всё возможное, чтобы бывшая возлюбленная начала его ненавидеть.

Когда я сказала: "Влад, я хочу расстаться", он устроил мне ад. Просто начались какие-то насмешки. Начал собирать компромат на меня. Приходил ко мне и говорил: "Я о тебе такое узнал". Я говорю: "Интересно". Он делал всё, чтобы я просто начала его ненавидеть. Он меня до такой степени довел…,

– призналась Сичкарь.

Что известно о Ващуке и Сичкар?

Пара прожила вместе почти 12 лет: с 2000 года они состояли в гражданском браке, а в 2009-м официально узаконили свои отношения. В браке родились двое детей: сын Виталий и дочь Василиса. Они развелись в 2012 году.

Она известная украинская рестораторша, предпринимательница и писательница. В августе 2025 года её дом получил значительные повреждения в результате атаки российских беспилотников. В июне 2026 года она оказалась в центре внимания СМИ из-за публичной критики запущенного состояния школьного музея Валерия Лобановского в Киеве.

В конце мая 2023 года Ващук присоединился к наступательной бригаде "Буревій" Национальной гвардии Украины, принес присягу и в настоящее время выполняет задачи в её составе.