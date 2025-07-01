В Донецкой области жестко убили украинского боксера Владислава Карпачева

В четверг, 26 июня, в селе Гришино Донецкой области совершили жестокое убийство. Жертвой стал украинский боксер Владислав Карпачев.

В возрасте 26 лет трагически погиб Владислав Карпачев. Он выступал в весовой категории 60 кг, был призером чемпионатов Украины среди молодежи, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

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Жестокое убийство боксера

В Федерации рассказали об ужасной потере для украинского боксерского сообщества.

Вместе с семьей Владислав стал жертвой страшного преступления. Это глубокая, невосполнимая потеря для всего украинского боксерского сообщества,

– написали в Федерации бокса Украины.

Обстоятельства трагедии пока остаются неизвестными, но пока известно, что с места происшествия исчез личный автомобиль Карпачева – Toyota Camry. По состоянию на сейчас правоохранители проводят следственные действия и розыскные мероприятия, чтобы установить виновных.

Напомним, что воины ВСУ недавно ликвидировали на фронте тренера сборной России по фристайлу, Никиту Васильева, который добивался к чемпионке мира.