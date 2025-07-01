У віці 26 років трагічно загинув Владислав Карпачов. Він виступав у ваговій категорії 60 кг, був призером чемпіонатів України серед молоді, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію боксу України.

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Жорстке вбивство боксера

У Федерації розповіли про жахливу втрату для української боксерської спільноти.

Разом із родиною Владислав став жертвою страшного злочину. Це глибока, непоправна втрата для всієї української боксерської спільноти,

– написали у Федерації боксу України.

Обставини трагедії поки що залишаються невідомими, але наразі відомо, що з місця події зник особистий автомобіль Карпачова – Toyota Camry. Станом на зараз правоохоронці проводять слідчі дії та розшукові заходи, аби встановити винних.

Нагадаємо, що воїни ЗСУ нещодавно ліквідували на фронті тренера збірної Росії з фрістайлу, Микиту Васильєва, який домагався до чемпіонки світу.