Украинский вратарь Владислав Крапивцов 12 декабря подписал контракт с испанской Жироной. Экс-игрок Днепра-1 уже тренируется с первой командой, а вскоре будет внесен в заявку на Ла Лигу, пишет 24 Канал со ссылкой на AS.

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Наставник Жироны сделал ставку на украинца

Главный тренер "бело-красных" Мичел видит перспективу в 19-летнем голкипере. Специалисты отмечают его великолепную технику, умение играть ногами и читать игру.

6 января "жиронцев" покинул резервный голкипер Пау Лопес, который имеет на своем счету два матча за сборную Испании. Поэтому именно его место займет Крапивцов.

В ближайшее время Владислава заявят на матчи Ла Лиги. До этого он находился в Жироне В, которая играет в четвертом по силе дивизионе Испании.

Кроме того, 19-летнего украинца планируют зарегистрировать на два матча основного этапа Лиги чемпионов. Однако УЕФА еще не ответила согласием на этот запрос.

Напомним, что в первой команде Жироны играет еще один украинец – Виктор Цыганков. Ближайший матч в Ла Лиге "красно-белые" проведут 11 января против Алавеса. Поединок состоится в рамках 19 тура Ла Лиги. Вполне возможно, что в заявку на матч попадут два украинца.