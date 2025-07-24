Харькова отказалась сделать фото с россиянином после победы на чемпионате мира
- Власть Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпаге, отказавшись фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Бородачевым.
- Вернулась на подиум лишь после того, как спортсмен с российским паспортом покинул церемониальную зону.
Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпаге. Она завоевала золотую медаль на соревнованиях в Тбилиси.
Власть Харькова сделала принципиальный жест и отказалась фотографироваться вместе с "нейтральным" спортсменом Кириллом Бородачевым, который имеет российское гражданство. Украинка покинула пьедестал в момент попытки сделать совместное фото призеров соревнований, пишет 24 Канал со ссылкой на НОК Украины.
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Харькова отмылась от фото с россиянином
Власть принципиально проигнорировала совместное фото с другими призерами, среди которых был "нейтральный" спортсмен с российским паспортом.
На подиум украинская спортсменка вернулась только после того, как представитель страны-агрессора покинул церемониальную зону, и только тогда она смогла зафиксировать момент своей исторической победы.
Харькова проигнорировала фото: смотрите видео
Напомним, что накануне соревнований Власти Харькова намекнули на подкуп для участия российских спортсменов.