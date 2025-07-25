В России детонация из-за отказа украинской чемпионки делать фото с "нейтральным" атлетом

Украинская шпажистка Влада Харькова стала чемпионкой мира на соревнованиях в Тбилиси. На турнир в "нейтральном" статусе были допущены представители России.

На церемонии награждения Влада Харькова отказалась от совместного фото с российским фехтовальщиком Кириллом Бородачевым. Такой поступок украинской чемпионки мира не остался без внимания в стране-агрессоре, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что так взбесило россиян в действиях Харьковой?

В российских СМИ вылили тонны грязи на украинскую спортсменку. Особым цинизмом отличился первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Он назвал действия Харьковой "провокационными", "глупыми" и "непонятными для других спортсменов". Но на этом путинский прихвостень не остановился и обозвал украинку "психически больной".

"Они смотрели на украинку как на психически больную. Спрашивали, все ли у нее нормально? Может, живот болел", – заявил Свищев.

Российский функционер убежден, что украинские спортсмены отказываются от совместного фото с "нейтральными" атлетами из-за "указаний сверху". Ему не приходит в голову, что пришлось пережить нашим спортсменам, которые, вместе с миллионами граждан нашего государства, уже четвертый год страдают от ударов российских захватчиков.

Напомним, что Влада Харькова стала чемпионкой мира в соревнованиях по шпаге. 28-летняя украинка в финале победила эстонку Катрину Лехис.