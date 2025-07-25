На церемонії нагородження Влада Харькова відмовилася від спільного фото з російським фехтувальником Кирилом Бородачовим. Такий вчинок української чемпіонки світу не залишився поза увагою в країні-агресорці, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Харькова відмовилася зробити фото з росіянином після перемоги на чемпіонаті світу

Що так збісило росіян у діях Харькової?

У російських ЗМІ вилили тони бруду на українську спортсменку. Особливим цинізмом відзначився перший заступник голови комітету Держдуми з фізкультури і спорту Дмитро Свищев.

Він назвав дії Харькової "провокативними", "дурними" та "незрозумілими для інших спортсменів". Та на цьому путінський прихвостень не зупинився та обізвав українку "психічно хворою".

"Вони дивилися на українку як на психічно хвору. Запитували, чи все в неї нормально? Може, живіт болів", – заявив Свищев.

Російський функціонер переконаний, що українські спортсмени відмовляються від спільного фото з "нейтральними" атлетами через "вказівки згори". Йому не спадає на думку, що довелося пережити нашим спортсменам, які, разом із мільйонами громадян нашої держави, вже четвертий рік потерпають від ударів російських загарбників.

Нагадаємо, що Влада Харькова стала чемпіонкою світу у змаганнях зі шпаги. 28-річна українка у фіналі перемогла естонку Катріну Лехіс.