Речь идет о вратаре, который происходит из спортивной семьи. Его отец – хоккейная легенда Украины времен независимости, но, к сожалению, перешел на сторону россиян, пишет 24 Канал.

Макс Поникаровский выступает за Интер Майами

Фамилия "Поникаровский" точно знакома украинским хоккейным болельщикам. Алексей Поникаровский в свое время был одним из самых успешных, если не самым успешным украинским хоккеистом, провел почти 700 матчей в НХЛ, набрал там 323 очка по системе "гол плюс пас", а в 2012 году даже играл в финальной серии Кубка Стэнли. К сожалению, в конце 10-х годов Поникаровский переехал в Россию и даже входил там в "Путин-Team" – команду сторонников диктатора.

Его сын Макс не стал повторять карьеру отца, а решил попробовать свои силы в футболе. В его случае стоит уточнить – в сокере. Ведь Макс Поникаровский считается гражданином Соединенных Штатов, и неизвестно, имеет ли он унаследованное от отца украинское гражданство. Алексей Поникаровский в дополнение к паспорту с тризубом в свое время получил российский и канадский.

Играет ли украинец бок о бок с Месси

В свои 17 лет Поникаровский-младший – игрок фактически юношеского состава "Интера Майами". На поле он выходит только за дубль в третьем по силе дивизионе американского футбола.



Макс Поникаровский с Дэвидом Бекхэмом / фото из инстаграма

Контракт с голкипером истекает 31 декабря 2026 года. Пока неизвестно, продолжит ли он в следующем году выступления за команду из Флориды и доверят ли ему переход в основной состав, где он мог бы тренироваться бок о бок с 8-кратным обладателем "Золотого мяча".