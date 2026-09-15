Мова про голкіпера, який походить зі спортивної родини. Його батько – хокейна легенда України часів Незалежності, але, на жаль, переметнувся до росіян, пише 24 Канал.

Макс Понікаровський виступає за Інтер Маямі

Прізвище "Понікаровський" точно відоме українським вболівальникам хокею. Олексій Понікаровський свого часу був одним із найбільш успішних, якщо не найуспішнішим українським хокеїстом, провів майже 700 матчів в NHL, набрав там 323 очки за системою гол плюс пас, а у 2012 році навіть грав у фінальній серії Кубка Стенлі. На жаль, наприкінці 10-их років Понікаровський перебрався до Росії і навіть входив там у Putim Team – команду прихильників диктатора.

Його син Макс не обрав для себе повторення кар'єри батька, натомість вирішив шукати себе у футболі. У випадку з ним варто уточнювати – сокері. Адже Макс Понікаровський вважається громадянином Сполучених Штатів і невідомо, чи є у нього отримане у спадок від батька українське громадянство. Олексій Понікаровський на додачу до паспорта з тризубом свого часу отримав російський та канадський.

Чи грає українець поряд з Мессі

У свої 17 років Понікаровський-молодший – гравець фактично юнацького складу Інтера Маямі. На поле він виходить тільки за дубль у третьому за силою дивізіоні американсього футболу.



Макс Понікаровський з Девідом Бекхемом / фото з інстаграму

Контракт з голкіпером завершується 31 грудня 2026 року. Поки невідомо, чи продовжить він наступного року виступи за команду з Флориди і чи довірять йому перехід в основний склад, де він міг би тренуватися поряд з 8-разовим володарем "Золотого м'яча".