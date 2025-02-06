"Хотел бы увидеть этот бой": внук Мухаммеда Али сравнил Усика с легендарным дедушкой

Александр Усик в 2024 году безапелляционно зачистил хевивейт, одолев дважды до того непобедимого Тайсона Фьюри. После этого начало появляться немало разговоров, что он является одним из лучших боксеров всех времен.

Некоторые эксперты ставят украинца даже на один уровень с иконой бокса Мухаммедом Али. Своим мнением по этому поводу поделился внук легендарного американца Нико Али Уолш, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Sean Zittel.

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Приятное сравнение для обоих чемпионов

Он продолжил путь своего дедушки и также строит боксерскую карьеру. Боец среднего веса оценил величие Александра Усика и рассказал, кто, по его мнению, одержал бы победу в очном противостоянии:

"Они похожи. У моего деда и Усика день рождения в один день, идентичный рост и фактически одинаковый вес. Когда я вижу Усика, то представляю современную версию моего деда. Люди думали, что Фьюри слишком большой, но украинец проделал колоссальную работу на ринге. Это идеальный боксер для супертяжелого веса.

Но я, по-прежнему, уверен, что Мухаммед Али доминировал бы в современном хевивейте. Вы понимаете, что я предвзят, но я хотел бы увидеть бой Усика и моего деда. Конечно, я верю, что Али бы победил, однако это замечательный бой. В Усика есть личность, талант, характер – такое редко встречается в современном боксе".

К слову. Мухаммед Али выступал на профессиональном уровне с 1960 по 1981 год. Он провел на профессиональном уровне 61 бой, в котором одержал 56 побед.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказывал, кого считает лучшим боксером в истории. Он выделил именно Мухаммеда Али.