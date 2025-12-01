Во Франции произошло ужасное убийство: погибшим оказался известный боксер

В конце ноября в пригороде Парижа было совершено ужасное убийство. На улице было обнаружено тело мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями.

Выстрелы были нанесены в шею и грудь. После обращения местных жителей погибший был доставлен в Парижский институт судебно-медицинской экспертизы, где было проведено вскрытие, сообщает 24 Канал со ссылкой на le Parisien.

Кем оказался застреленный мужчина?

После идентификации оказалось, что погибшим является французский боксер Исхак Беншакал. Ему было всего 24 года.

Сейчас парижский отдел уголовных расследований продолжает расследование. Правоохранители уже провели опрос местных жителей в районе, где было совершено убийство.

В последние годы Беншакал имел проблемы с законом. Его осудили на полтора года лишения свободы за вымогательство и должны были судить по делу о наркотиках.

Отметим, что летом в Берлине был убит еще один известный боксер. Неизвестные застрелили во время конфликта чеченца Абу Юсупова, который становился чемпионом Германии среди юниоров и неоднократно побеждал на региональных турнирах в Гессене.

Что известно об Исхаке Беншакале?