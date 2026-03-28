Футболисты сборной Ирана отметились мощным жестом после атаки США на школу для девочек
- Иранские футболисты провели акцию памяти жертв атаки на школу в Минаби.
- Игроки вышли на матч с рюкзаками розового и фиолетового цветов.
В марте окончательно определятся последние обладатели путевок на чемпионат мира-2026. Тем временем, команды, которые уже вышли на Мундиаль, играли товарищеские матчи.
Среди них была и сборная Ирана, которая выиграла свою группу в азиатской конфедерации. Подопечные Амира Галеноя в турецком Белеке принимали сборную Нигерии, сообщает 24 Канал.
Что сделали иранские футболисты?
Перед спаррингом иранские футболисты провели щемящую акцию. Игроки "персов" вышли на игру с аленькими рюкзаками розового и фиолетового цветов.
Таким образом, спортсмены почтили память жертв атаки на начальную школу для девочек Шаджара Тайебе в городе Минаб. В середине марта заведение пострадало в результате бомбардировок со стороны армии США.
Жертвами этой трагедии стали 175 человек, большинство из которых – дети. Также среди умерших были учителя и воспитатели. Иранские футболисты спели гимн, держа рюкзаки в руках.
Интересно, что ФИФА не увидела в этих действиях иранцев "политического подтекста". Ранее же МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича с зимних Олимпийских игр из-за "шлема памяти", на котором изображены убитые россиянами спортсмены.
Сыграет ли Иран на чемпионате мира-2026?
- Встреча между Ираном и Нигерией завершилась со счетом 2:1 в пользу африканцев. Следующий матч "персы" сыграют 31 марта против Коста-Рики.
- Из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана в воздухе повис вопрос участия страны на Мундиале. Одним из организаторов соревнования являются американцы.
- К тому же, Иран все три матча группы должен провести как раз на территории США. Азиаты попали в один квартет к Бельгии, Египту и Новой Зеландии.
- Ранее глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж подверг сомнению возможную поездку Ирана на Мундиаль. Впрочем страна пока официально не отказывалась от участия в турнире.