Среди них была и сборная Ирана, которая выиграла свою группу в азиатской конфедерации. Подопечные Амира Галеноя в турецком Белеке принимали сборную Нигерии, сообщает 24 Канал.

Что сделали иранские футболисты?

Перед спаррингом иранские футболисты провели щемящую акцию. Игроки "персов" вышли на игру с аленькими рюкзаками розового и фиолетового цветов.

Таким образом, спортсмены почтили память жертв атаки на начальную школу для девочек Шаджара Тайебе в городе Минаб. В середине марта заведение пострадало в результате бомбардировок со стороны армии США.

Как иранцы устроили акцию поддержки: смотреть видео

Жертвами этой трагедии стали 175 человек, большинство из которых – дети. Также среди умерших были учителя и воспитатели. Иранские футболисты спели гимн, держа рюкзаки в руках.

Интересно, что ФИФА не увидела в этих действиях иранцев "политического подтекста". Ранее же МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича с зимних Олимпийских игр из-за "шлема памяти", на котором изображены убитые россиянами спортсмены.

