Европейская страна остановила чемпионат по футболу из-за войны между Израилем и Ираном

В субботу, 28 февраля, в мире произошел очередной военный конфликт. США и Израиль решили провести спецоперацию против Ирана.

Вооруженные силы этих стран нанесли массированный удар по военным и другим иранским объектам. Это повлекло ответные удары, пичем не только по Израилю, сообщает Министерство культуры страны.

Будет ли спорт в Израиле?

Неудивительно, что при таких обстоятельствах спорт в ряде стран оказался на втором плане. Из-за ответных ударов Ирана в Израиле решили поставить спортивные турниры на паузу.

Министерство культуры и спорта Израиля объявило об отмене всех развлекательных мероприятий в стране. Было принято решение об отмене проведения всех спортивных, культурных и образовательных мероприятий.

Срок действия решения – до 2 марта, однако не исключено, что его продлят. Таким образом, в чемпионате Израиля по футболу отменили все матчи 25-го тура, которые должны были состояться в эти выходные. Отметим, что израильские клубы и сборные играют под эгидой УЕФА (Европейского футбольного союза).

Также остановлен и чемпионат Израиля по баскетболу. Кроме этого, Sport5 сообщает, что Хапоэль Тель-Авив решил вывести всех своих игроков из страны из-за повышенного уровня опасности.

Что известно о войне между Израилем и Ираном?