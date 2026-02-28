Европейская страна остановила чемпионат по футболу из-за войны между Израилем и Ираном
- Израиль остановил все спортивные, культурные и образовательные мероприятия из-за военного конфликта с Ираном.
- 28 февраля США и Израиль начали военную спецоперацию против Ирана, что привело к ракетным ударам в ответ.
В субботу, 28 февраля, в мире произошел очередной военный конфликт. США и Израиль решили провести спецоперацию против Ирана.
Вооруженные силы этих стран нанесли массированный удар по военным и другим иранским объектам. Это повлекло ответные удары, пичем не только по Израилю, сообщает Министерство культуры страны.
Будет ли спорт в Израиле?
Неудивительно, что при таких обстоятельствах спорт в ряде стран оказался на втором плане. Из-за ответных ударов Ирана в Израиле решили поставить спортивные турниры на паузу.
Министерство культуры и спорта Израиля объявило об отмене всех развлекательных мероприятий в стране. Было принято решение об отмене проведения всех спортивных, культурных и образовательных мероприятий.
Срок действия решения – до 2 марта, однако не исключено, что его продлят. Таким образом, в чемпионате Израиля по футболу отменили все матчи 25-го тура, которые должны были состояться в эти выходные. Отметим, что израильские клубы и сборные играют под эгидой УЕФА (Европейского футбольного союза).
Также остановлен и чемпионат Израиля по баскетболу. Кроме этого, Sport5 сообщает, что Хапоэль Тель-Авив решил вывести всех своих игроков из страны из-за повышенного уровня опасности.
Что известно о войне между Израилем и Ираном?
- Утром, 28 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что США начали военную спецоперацию против Ирана. Целью страны является устранение угрозы со стороны Ирана, а именно – смена режима в стране.
- Иран желает завладеть ядерным оружием и отказывается выполнять требования США по безъядерному статусу. Армия обороны Израиля также присоединилась к атаке на Иран.
- В ответ пособники россиян начал ракетные бомбардировки дружественных США стран. Кроме Израиля, под атакой оказались Кувейт, Иордания, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.
- Взрывы раздавались в Дубае и Абу-Даби, а в Бахрейне беспилотник попал в многоэтажку. В свою очередь премьер-министр Израиля заявил об убийстве верховного главы Ирана Али Хаменеи. Правда, представители мусульманской страны отрицают эту информацию.