Збройні сили цих країн завдали масованого удару по військових та інших іранських об'єктах. Це спричинило удари у відпвідь, пичому не тільки по Ізраїлю, повідомляє Міністерство культури країни.

Чи буде спорт в Ізраїлі?

Не дивно, що за таких обставин спорт у низці країн опинився на другому плані. Через удари Ірану у відповідь в Ізраїлі вирішили поставити спортивні турніри на паузу.

Міністерство культури та спорту Ізраїлю оголосило про скасування усіх розважальних заходів у країні. Було прийняте рішення про скасування проведення усіх спортивних, культурних та освітніх заходів.

Термін дії рішення – до 2 березня, однак не виключено, що його подовжать. Таким чином, в чемпіонаті Ізраїлю з футболу скасували усі матчі 25-го туру, які мали відбутися цими вихідними. Зазначимо, що ізраїльські клуби та збірні грають під егідою УЄФА (Європейського футбольного союзу).

Також зупинено і чемпіонат Ізраїлю з баскетболу. Окрім цього, Sport5 повідомляє, що Хапоель Тель-Авів вирішив вивести усіх своїх гравців з країни через підвищений рівень небезпеки.

Що відомо про війну між Ізраїлем та Іраном?