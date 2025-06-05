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Sport News 24 Футбол "Пиротехник – в строю": на фронте погиб ультрас Шахтера Артем Антоненко
5 июня, 21:42
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"Пиротехник – в строю": на фронте погиб ультрас Шахтера Артем Антоненко

Егор Торяник
Основні тези
  • На фронте погиб ультрас Шахтера Артем Антоненко, который был старшим лейтенантом.
  • "Горняки" почтили память Антоненко, который был преданным болельщиком донецкого клуба.

Полномасштабное вторжение России продолжается более 3 лет. Каждый день оккупанты забирают жизни цвета украинской нации.

На фронте погиб ультрас Шахтера Артем Антоненко. "Пиротехник" выполнял боевую задачу в Донецкой области, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "горняков".

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Что известно об Артеме Антоненко

Артем Антоненко в гражданской жизни был большим фанатом Шахтера. "Пиротехник" был старшим лейтенантом и заместителем командира роты 54 отдельной механизированной бригады.

"Горняки" почтили память преданного болельщика и героя Украины, который отдал свою жизнь за будущее страны.

Артем был неотъемлемой частью ультрас-движения нашего клуба: он жил футболом, поддерживал команду в каждом туре, во время каждого выезда. А когда страна нуждалась, стал в бой за ее свободу. Артем был настоящим фанатом. Настоящим лидером. Настоящим Героем. Вечная память. Вечная слава. Пиротехник – в строю!,
– говорится в сообщении.

Недавно стало известно, о гибели на фронте Ильи Ковалева, который был мастером спорта по современному пятиборью.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Артема Антоненко. Вечная память герою Украины..