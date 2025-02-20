"Он уже не президент": сбежавший из Украины экс-игрок УПЛ грязно высказался о Зеленском

Бывший игрок Олимпика и Десны Максим Дегтярев решил опорочить свое имя окончательно. Нападающий показал свое ограниченное видение политической ситуации на его Родине.

Украинские спортсмены объединились вокруг Родины во время войны против России. Большинство из них помогает стране финансово и в информационном поле, другие же пошли на фронт с оружием в руках.

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Поплавило мозги

Впрочем среди спортсменов есть и те, кто ведет себя как враг Украины. Одним из таких стал скандальный нападающий Максим Дегтярев, который решил атаковать Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает 24 Канал.

Причиной стала цитата главы государства о том, что Украина ни в коем случае не пойдет на ультиматум и шантаж со стороны России. 31-летний футболист отреагировал в духе российской пропаганды:

Разбудите наркомана кто-то. Скажите ему, что он уже давно не президент,

– написал Максим Дегтярев.

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Напомним, что Максим с 2022 года не играет в Украине. Нападающий поиграл за казахские Тараз и Атырау, а сейчас является свободным агентом. При этом в 2024 году игрок был на просмотре в белорусском Витебске, но его так и не взяли в команду.

Ранее Дегтярев выступал за Металлург Донецк, Авангард, Полтаву, Олимпик и Десну. На уровне УПЛ он провел 75 матчей, оформив девять голов и пять ассистов.