Ждет мира от Путина: экс-тренер сборной России выдал кринжовое заявление о войне в Украине
- Гус Хиддинк выразил надежду, что Владимир Путин прекратит войну в Украине.
- Голландец назвал диктатора "большим боссом".
Российский футбол оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Местные клубы и сборные дисквалифицировали с международных соревнований.
Тем не менее, даже в цивилизованном мире появляются персоны, которые защищают россиян и желают их возвращения. Новое зашкварное заявление выдал известный тренер Гус Хиддинк, сообщает 24 Канал со ссылкой на МатчТВ.
Что сказал Хиддинк о Путине?
Нидерландский наставник пообщался с российскими пропагандистскими СМИ. Он выразил уверенность, что россияне скоро смогут вернуться в большой футбол.
Кроме того, Гус назвал российского диктатора Владимира Путина "великим боссом". Хиддинк выразил надежду, что главный террорист мира прекратит войну в Украине.
Возвращение сборной России и российских клубов возможно уже в 2026 году. И мы будем надеяться на это. После того, как ваш "великий босс" принесет мир,
– заявил Хиддинк.
Такая позиция Гуса не является неожиданностью. Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы и смог довести ее до полуфинала чемпионата Европы. Также в течение двух лет Хиддинк работал в клубе Анжи из Махачкалы.
Кроме этого коуч возглавлял ПСВ, Фенербахче, Валенсию, Реал, Бетис, Челси, а также сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции и Кюрасао. Самым громким его успехом стала победа в Кубке чемпионов с ПСВ и полуфинал ЧМ-2022 с корейцами.
Какие санкции против россиян в футболе?
- С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА отстранила сборную России от международных соревнований. Команда страны-агрессора вынуждена играть только товарищеские матчи и пропускать чемпионаты мира и Европы.
- При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси. Пособники террористов продолжают играть официальные матчи под своим флагом и гимном.
- Ранее в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter президент УАФ Андрей Шевченко призвал не допускать россиян к Олимпийским играм. Это вызвало истерическую реакцию у известного российского биатлониста.