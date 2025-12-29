Укр Рус
29 декабря, 17:37
2

Ждет мира от Путина: экс-тренер сборной России выдал кринжовое заявление о войне в Украине

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Гус Хиддинк выразил надежду, что Владимир Путин прекратит войну в Украине.
  • Голландец назвал диктатора "большим боссом".

Российский футбол оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Местные клубы и сборные дисквалифицировали с международных соревнований.

Тем не менее, даже в цивилизованном мире появляются персоны, которые защищают россиян и желают их возвращения. Новое зашкварное заявление выдал известный тренер Гус Хиддинк, сообщает 24 Канал со ссылкой на МатчТВ.

Что сказал Хиддинк о Путине?

Нидерландский наставник пообщался с российскими пропагандистскими СМИ. Он выразил уверенность, что россияне скоро смогут вернуться в большой футбол.

Кроме того, Гус назвал российского диктатора Владимира Путина "великим боссом". Хиддинк выразил надежду, что главный террорист мира прекратит войну в Украине.

Возвращение сборной России и российских клубов возможно уже в 2026 году. И мы будем надеяться на это. После того, как ваш "великий босс" принесет мир,
– заявил Хиддинк.

Такая позиция Гуса не является неожиданностью. Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы и смог довести ее до полуфинала чемпионата Европы. Также в течение двух лет Хиддинк работал в клубе Анжи из Махачкалы.

Кроме этого коуч возглавлял ПСВ, Фенербахче, Валенсию, Реал, Бетис, Челси, а также сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции и Кюрасао. Самым громким его успехом стала победа в Кубке чемпионов с ПСВ и полуфинал ЧМ-2022 с корейцами.

Какие санкции против россиян в футболе?

  • С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА отстранила сборную России от международных соревнований. Команда страны-агрессора вынуждена играть только товарищеские матчи и пропускать чемпионаты мира и Европы.
  • При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси. Пособники террористов продолжают играть официальные матчи под своим флагом и гимном.
  • Ранее в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter президент УАФ Андрей Шевченко призвал не допускать россиян к Олимпийским играм. Это вызвало истерическую реакцию у известного российского биатлониста.