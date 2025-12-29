Российский футбол оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Местные клубы и сборные дисквалифицировали с международных соревнований.

Тем не менее, даже в цивилизованном мире появляются персоны, которые защищают россиян и желают их возвращения. Новое зашкварное заявление выдал известный тренер Гус Хиддинк, сообщает 24 Канал со ссылкой на МатчТВ.

Что сказал Хиддинк о Путине?

Нидерландский наставник пообщался с российскими пропагандистскими СМИ. Он выразил уверенность, что россияне скоро смогут вернуться в большой футбол.

Кроме того, Гус назвал российского диктатора Владимира Путина "великим боссом". Хиддинк выразил надежду, что главный террорист мира прекратит войну в Украине.

Возвращение сборной России и российских клубов возможно уже в 2026 году. И мы будем надеяться на это. После того, как ваш "великий босс" принесет мир,

– заявил Хиддинк.

Такая позиция Гуса не является неожиданностью. Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы и смог довести ее до полуфинала чемпионата Европы. Также в течение двух лет Хиддинк работал в клубе Анжи из Махачкалы.

Кроме этого коуч возглавлял ПСВ, Фенербахче, Валенсию, Реал, Бетис, Челси, а также сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции и Кюрасао. Самым громким его успехом стала победа в Кубке чемпионов с ПСВ и полуфинал ЧМ-2022 с корейцами.

Какие санкции против россиян в футболе?