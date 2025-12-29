Тим не менш, навіть у цивілізованому світі з'являються персони, які захищають росіян та бажають їх повернення. Нову зашкварну заяву видав відомий тренер Гус Хіддінк, повідомляє 24 Канал з посиланням на МатчТВ.

До теми Україну покарали за банер про Росію на матчі відбору на ЧС-2026

Що сказав Хіддінк про Путіна?

Нідерландський наставник поспілкувався із російськими пропагандистськими ЗМІ. Він висловив впевненість, що росіяни скоро зможуть повернутися у великий футбол.

Крім того, Гус назвав російського диктатора Володимира Путіна "великим босом". Хіддінк висловив надію, що головний терорист світу припинить війну в Україні.

Повернення збірної Росії та російських клубів можливе вже у 2026 році. І ми будемо сподіватися на це. Після того, як ваш "великий бос" принесе мир,

– заявив Хіддінк.

Така позиція Гуса не є несподіванкою. Нідерландець очолював збірну Росії з 2006 по 2010 роки та зміг довести її до півфіналу чемпіонату Європи. Також протягом двох років Хіддінк працював у клубі Анжі з Махачкали.

Окрім цього коуч очолював ПСВ, Фенербахче, Валенсію, Реал, Бетіс, Челсі, а також збірні Нідерландів, Південної Кореї, Австралії та Туреччини та Кюрасао. Найгучнішим його успіхом стала перемога в Кубку чемпіонів із ПСВ та півфінал ЧС-2022 з корейцями.

Які санкції проти росіян у футболі?