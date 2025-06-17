Известные украинские спортсмены на войне: что известно о чемпионах, которые стали защитниками

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские спортсмены оставили тренировки, медали и спортивные арены, чтобы взять в руки оружие и стать на защиту Родины. Некоторые из них уже отдали жизнь за свободу, другие продолжают защищать страну на фронте.

По данным Министерства молодежи и спорта, более 4000 украинских спортсменов вступили в ряды Вооруженных Сил Украины. Среди них – чемпионы Европы, мира и участники Олимпийских игр, пишет 24 Канал.

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Кто из спортсменов защищает Украину

Одним из первых, кто присоединился к рядам ВСУ был Юрий Вернидуб, который на тот момент был тренером молдавского Шерифа. Войну он встретил в Португалии, где его команда в плей-офф Лиги Европы противостояла Браге, однако при возвращении в Тирасполь отправился в Украину и вступил в ряды ВСУ. По состоянию на сейчас Вернидуб вернулся к тренерской деятельности.



Юрий Вернидуб в ВСУ / Фото FootballHubUa

Теннисист Сергей Стаховский до полномасштабного вторжения вместе с семьей проживал в Словакии, однако вернулся в Украину и вступил в ряды украинской армии. Сейчас он продолжает службу и защищает государство на фронте.



Сергей Стаховский / Фото из инстаграма теннисиста

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина также проходили службу в рядах Сил обороны. Когда началась война сборная Украины по биатлону снялась с последних соревнований Кубка мира и вернулись в Украину. Подручный пошел в ряды Территориальной обороны Тернополя, а Меркушина пошла в Государственную пограничную службу.

Сейчас они оба вернулись к соревнованиям на международной арене. Дмитрий Пидручный продолжает активно поддерживать Украину, организуя различные благотворительные инициативы.



Дмитрий Пидручный / Фото из инстаграма биатлониста

Экс-футболис Артем Федецкий также был в составе Территориальной обороны города Луцк. Правда сейчас спортсмен уже не находится на службе.



Артем Федецкий / Фото Армия Inform

В мае 2022 года чемпион MMA Ярослав Амосов должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был отменен. Сейчас спортсмен вернулся к боям, однако свои победы посвящает украинцам и ВСУ.



Ярослав Амосов / Фото из инстаграма бойца

Украинский боксер Денис Беринчик также служил в рядах Территориальной обороны Киева. По состоянию на сейчас спортсмен активно занимается волонтерством и продолжает поддерживать ВСУ.



Денис Беринчик / Фото из инстаграма боксера

Уроженец Хабаровска Александр Алиев также проходил службу в ВСУ и даже побывал в оккупированной Судже. Однако недавно экс-футболист попал в громкий скандал. Олег Симороз жестко раскритиковал бывшего динамовца, обвинив его в попытке примазаться к боевой 112-й бригаде ВСУ. В ответ Алиев обозвал военнослужащего, а Симороз сказал, что ветеранам противно смотреть, как футболист пытается выдать себя за бойца.



Александр Алиев / Фото из инстаграма спортсмена

Отметим, что война значительно повлияла и на спортивную инфраструктуру: разрушено 174 спортивных зала, 102 школы, 77 стадионов и десятки других объектов. Из-за этого многие украинские спортсмены не смогли подготовиться к Олимпиаде 2024 года.