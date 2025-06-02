Бражко подогрел интерес на фоне слухов об отношениях с Квитковой одним комментарием
- Футболист Владимир Бражко подогрел слухи об отношениях с блогером Дашей Квитковой, оставив интригующий комментарий под ее постом.
- Пару заметили вместе на свадьбе, а Бражко неоднократно комментировал посты Квитковой.
Футболист Динамо Владимир Бражко подогрел слухи о своих отношениях с блогером Дашей Квитковой. Спортсмен оставил под сообщением девушки интригующий комментарий.
23 мая 2025 года Бражко в своем профиле в инстаграме опубликовал в сториз, где изображена руки игрока и, возможно, его новой избранницы. По анонимной информации одного из изданий, футболист имеет отношения с блогером Дашей Квитковой, пишет 24 канал.
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Бражко подогрел интерес поклонников
Пару Бражко и Квитковой также недавно заметили на свадьбе Максима Дячука.
Блогерша опубликовала интересный видеоролик в своем аккаунте. На нем она под бой курантов в Новогоднюю ночь съедает 12 виноградин под столом и загадывает желание. В следующем кадре – счастливая Даша в объятиях любимого.
Видео сразу вызвало активную реакцию среди подписчиков, и среди комментаторов отметился футболист Владимир Бражко.
"Получается, это все виноград", – в шутку написал он под роликом. В ответ Квиткова оставила лишь эмодзи в виде винограда.
Комментарий Бражко / Скриншот из поста Квитковой
Отметим, что Владимир Бражко неоднократно оставлял комментарии под постами блогера.