Уордли – Дюбуа: где смотреть бой в Украине

Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа 9 мая проведут бой в Манчестере, Англия. На кону поединка будет титул чемпиона мира по версии WBO.

В своих предыдущих поединках Дюбуа потерпел поражение нокаутом от Александра Усика, а Уордли неожиданно одолел Джозефа Паркера. Где можно посмотреть их совместный бой, расскажет 24 Канал.

Смотрите также Усик – Верховен: как смотреть в Украине, время, дата боя и телеканал

Где посмотреть бой Уордли – Дюбуа?

Прямая трансляция боя в Украине будет доступна на платформе DAZN по системе Pay-Per-View (PPV).

Начало основного карда запланировано на 20:00, а главный поединок состоится не раньше 00:00 10 мая.

Стоимость PPV составляет около 913 гривен.

При стандартной подписке DAZN PPV не включается, поэтому бой придется покупать отдельно. В тарифе DAZN Ultimate (830 грн в месяц) PPV-события доступны без дополнительной оплаты, поэтому трансляция этого боя уже входит в подписку.

Что известно об Уордли и Дюбуа?

В октябре 2025 года Уордли получил титул временного чемпиона WBO, одолев бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде. После того, как Усик в конце 2025 года отказался от титула WBO, Уордли официально стал полноценным чемпионом.

Дюбуа с 2024 года является действующим чемпионом мира по версии IBF. Он отличается необычайной силой удара, 95% его побед одержаны нокаутом.

В августе 2023 года он потерпел поражение нокаутом в 9-м раунде от Усика. Поединок вызвал споры из-за удара Дюбуа в 5-м раунде, который судья засчитал как удар ниже пояса, хотя команда британца считала его легитимным.

Позже Дюбуа сенсационно победил Энтони Джошуа техническим нокаутом в 5-м раунде на стадионе "Уэмбли", успешно защитив титул IBF. В 2020 году он потерпел первое поражение от Джо Джойса, получив перелом орбитальной кости и едва не потеряв зрение.