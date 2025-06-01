Кудривка сенсационно вышла в УПЛ, победив Ворсклу в серии пенальти

В воскресенье, 1 июня, состоялся второй матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором встречались Ворскла и Кудривка. Первая встреча соперников завершилась в пользу представителя элитного дивизиона (2:1).

Ворскла – Кудривка 0:1 (3:4 по пен.)

Гол: Литовченко, 9

В Полтаве на стадионе имени Бутовского решилась судьба вакантного места в УПЛ. Представитель Первой лиги дал настоящий бой опытной Ворскле, пишет 24 Канал.

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Сенсация в Полтаве

Хозяева поля уверенно начали встречу, зажав Кудривку на их половине поля. Однако первыми отличились именно гости. На 9-й минуте матча Легостаев воспользовался ошибкой полтавчан на левом фланге и навесил на Литовченко. Форвард перволигового коллектива технично перебросил мяч через голкипера. Счет по сумме матчей стал равным.

"Ворскляне" могли сразу же восстановить паритет, но удар Салабая лишь проверил на прочность перекладину ворот Лепки. Футболисты Кудривки очень уверенно провели первый тайм, доказав свои небезосновательные претензии на выход в УПЛ.

Во втором тайме подопечные Юрия Максимова владели преимуществом, но мяч упорно не шел в ворота. В экстратайме каркас ворот во второй раз спас Кудривку после удара Ндукве. Однако до финального свистка цифры на табло не изменились. Победитель противостояния определился в серии пенальти.

В футбольной лотерее фортуна улыбнулась представителю Первой лиги. Кудривка сенсационно добыла путевку в УПЛ, выбив Ворсклу.

Видеообзор матча Ворскла – Кудривка