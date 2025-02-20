Жена лидера Шахтера шокировала публику снимками с горячей фотосессии

Лиза Судакова, жена лидера Шахтера Георгия Судакова, отправилась на Бали, чтобы понежиться под теплым солнышком. Девушка не забыла поделиться снимками из экзотического путешествия.

Возлюбленная полузащитника "горняков" посетила самый большой местный водопад под названием Секумпул. 21-летняя киевлянка в инстаграме опубликовала фотографии с горячей фотосессии, сообщает 24 канал.

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Горячая фотосессия Лизы Судаковой

Лиза Судакова похвасталась идеальной фигурой и пышными формами. Для фотосессии девушка Георгия Судакова выбрала стильный купальник шоколадного цвета.

Прекрасно подобранный наряд идеально сочетался с загаром Лизы Судаковой, что придало пикантности фотографиям девушки. Важную роль сыграл водопад в конструкции роскошного образа девушки.

Лиза Судакова на отдыхе на Бали / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что сейчас Георгий Судаков вместе с Шахтером готовится к возобновлению чемпионата Украины. Первый матч весенней части турнира "горняки" сыграют в понедельник 24 февраля против Левого Берега.