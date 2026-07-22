Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Sport News 24 Футбол Исключенный игрок может вернуться в АПЛ: украинца предложили двум грандам
22 июля, 23:40
2

Исключенный игрок может вернуться в АПЛ: украинца предложили двум грандам

Александр Щербатых

Украинский защитник французского клуба ПСЖ Илья Забарный в скором времени может вернуться в АПЛ. На Туманном Альбионе футболиста ждут несколько клубов.

Над трансфером украинца работают футбольные агенты, которые уже ведут переговоры с руководством Ливерпуля и Челси. Об этом сообщил инсайдер Алекс Крук в эфире YouTube-канала talkSPORT.

Подробности о будущем Забарного

По имеющейся информации, над продажей Ильи Забарного работают также и представители ПСЖ.

Одно имя, которое мне сегодня утром назвали, предлагают Ливерпулю и Челси. Это Илья Забарный, бывший защитник Борнмута. Он перешел в ПСЖ, но не много играл там в футбол. Он хорошо известен спортивному директору "Ливерпуля" Ричарду Хьюзу, 
– сказал Крук.

Отметим, что будущее украинца уже не впервые связывают именно с Ливерпулем. О возможном трансфере украинца в этот клуб говорили еще до его перехода в ПСЖ.

Ливерпуль и Челси: что происходит

Челси в сезоне 2026/27 не будет участвовать в еврокубках. Стадион этого клуба рассматривают в качестве возможной домашней арены в Лиге чемпионов. На данный момент именно "синим" принадлежит рекорд летнего трансферного окна. Речь идет о бывшем вингере Астон Виллы Моргане Роджерсе, который перешел в новый клуб за 137,3 миллиона евро.

В Ливерпуле пока потратили меньше денег, но там приобрели прямого конкурента для Забарного. За 63,6 миллиона евро в Англию перебрался экс-центральный защитник Ренна Жереми Жак.

Ливерпуль начнет еврокубковую кампанию 2026/27 в основном раунде Лиги чемпионов.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Евертон
22.08.26, 17:00
Тотал менше 0.5
2.9
Зробити ставку
Крістал Пелас
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Связанные темы:

Трансферы Челси ФК Ливерпуль АПЛ Илья Забарный Футбол