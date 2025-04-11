В Англии вратарь забил гол боковыми ножницами, чем спас команду от поражения: видео шедевра

В среду, 9 апреля, состоялся финал Кубка Suffolk Premier Cup. За трофей боролись Лейстон и Феликстоу.

Этот скромный по статусу поединок вышел далеко за пределы локального матча из английской трясины. Все благодаря развязке на последних минутах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Non League Wonders.

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Голливудская развязка

Главным героем эпизода стал вратарь Лейстона Билли Джонсон. Он поразил фанатов со всего мира, забив невероятный гол ножницами уже в компенсированное время.

Его команда уступала со счетом 1:2. Она заработала угловой удар, поэтому все, включая голкипера, пошли в штрафную площадку соперника, чтобы спастись от поражения.

А дальше произошло настоящее футбольное чудо, которое запомнится зрителям надолго. Игрок Лейстона выполнил качественный навес, который в стиле опытного форварда замкнул Билли Джонсон – он оторвался от опеки оппонентов и выполнил фантастический удар через себя в угол ворот, не оставив шансов вратарю соперников на спасение.

Это взятие ворот вызвало настоящую эйфорию у фанатов Лейстона. Сам герой эпизода также был на седьмом небе от счастья и отпраздновал гол в стиле Дидье Дрогба.

Вратарь забил гол боковыми ножницами: смотрите видео

Справка. В конце концов игра завершилась серией пенальти. В ней команда Билли Джонсона не смогла одержать победу – 3:4.

Напомним, что накануне футболист Болоньи Дан Ндойе забил невероятный гол пяткой. Он отправил мяч в сетку ворот Наполи ударом под перекладину и спас свою команду от поражения.