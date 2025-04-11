Цей скромний за статусом поєдинок вийшов далеко за межі локального матчу з англійської трясовини. Все завдяки розв'язці на останніх хвилинах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Non League Wonders.

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Голлівудська розв'язка

Головним героєм епізоду став воротар Лейстона Біллі Джонсон. Він вразив фанатів зі всього світу, забивши неймовірний гол ножицями вже в компенсований час.

Його команда поступалася з рахунком 1:2. Вона заробила кутовий удар, тож усі, включно з голкіпером, пішли до штрафного майданчику суперника, щоб врятуватися від поразки.

А далі відбулося справжнє футбольне диво, яке запам'ятається глядачам надовго. Гравець Лейстона виконав якісний навіс, який у стилі досвідченого форварда замкнув Біллі Джонсон – він відірвався від опіки опонентів і виконав фантастичний удар через себе в кут воріт, не залишивши шансів воротарю суперників на порятунок.

Це взяття воріт викликало справжню ейфорію у фанатів Лейстона. Сам герой епізоду також був на сьомому небі від щастя та відсвяткував гол у стилі Дідьє Дрогба.

Воротар забив гол боковими ножицями: дивіться відео

Довідка. Врешті-решт гра завершилася серією пенальті. У ній команда Біллі Джонсона не змогла здобути перемогу – 3:4.

Нагадаємо, що напередодні футболіст Болоньї Дан Ндоє забив неймовірний гол п’ятою. Він відправив м'яч у сітку воріт Наполі ударом під поперечину та врятував свою команду від поразки.