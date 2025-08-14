Укр Рус
Другие виды спорта Всемирные игры-2025: результаты Украины и медальный зачет
14 августа, 23:48
21

Всемирные игры-2025: результаты Украины и медальный зачет

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Всемирные игры-2025 проходят в городе Чэнду с 7 по 17 августа.
  • Около 4 тысяч спортсменов из 118 стран принимают участие в 34-х видах спорта.
  • Украина представлена в 19 видах спорта.

С 7 по 17 августа в Китае проходят 12-е Всемирные игры. Всего на соревнованиях будет разыграно 256 комплектов медалей в 34-х видах спорта.

В китайском городе Чэнду продолжаются очередные Всемирные игры-2025. Это 12-ый розыгрыш спортивных соревнований, которые позиционируются как альтернатива Олимпийским играм, сообщает 24 Канал.

Что такое Всемирные игры?

При этом сами игры проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета. Соревнования назначаются через год после летних Олимпиад и включают в себя необычные виды спорта. В программу входят дисциплины, которые не имеют статус олимпийских.

На Игры-2025, проходящие с 7 по 17 августа, пожаловали около 4 тысяч спортсменов из 118 стран, Россия и Беларусь забанены из-за войны в Украине, но их атлеты могут принять участие в качестве нейтральных спортсменов. На Всемирных играх-2025 представлены следующие дисциплины:

  • авиационный спорт
  • американский футбол
  • стрельба из лука
  • бильярдные виды спорта
  • боулинг
  • каноэ
  • чирлидинг
  • танцевальный спорт
  • фистбол
  • флорбол
  • летучий диск
  • гимнастика
  • гандбол
  • джиу-джитсу
  • каратэ
  • кикбоксинг
  • корфбол
  • лакросс
  • спасательный спорт
  • муай-тай
  • ориентирование
  • катание на моторных лодках
  • пауэрлифтинг
  • ракетбол
  • роликовые виды спорта
  • самбо
  • бейсбол-софтбол
  • спортивное скалолазание
  • сквош
  • триатлон
  • перетягивание каната
  • подводные виды спорта
  • водные лыжи и вейкбординг
  • ушу

Украина же представлена в 19-ти видах спорта. Наиболее популярными являются подводный спорт, спортивная акробатика и пауэрлифтинг. В них по 13 представителей нашей страны.

Медальный зачет Всемирных игр-2025

МЕСТО

СТРАНА

З

С

Б

ИТОГО

1

Китай

25

7

7

39

2

Германия

15

14

14

43

3

УКРАИНА

14

9

10

33

4

Италия

11

18

17

46

5

Венгрия

10

8

5

23

6

Франция

9

11

9

29

7

Швейцария

7

4

2

13

8

США

6

5

3

14

9

Израиль

6

4

4

14

10

Швеция

6

2

2

10

11

Испания

6

1

11

18

нейтральные атлеты

5

6

5

16

12

Польша

5

5

2

12

13

Бельгия

5

4

2

11

14

Южная Корея

5

1

5

11

15

Япония

4

11

3

18

16

Колумбия

4

6

6

16

17

Нидерланды

4

3

5

12

17

Таиланд

4

3

5

12

19

Великобритания

4

2

3

9

20

Дания

4

2

2

8

21

Инднезия

3

4

0

7

22

Узбекистан

3

3

5

11

23

Португалия

3

3

4

10

24

Иран

3

1

2

6

25

Гонконг

3

1

1

5

26

Казахстан

2

5

2

9

27

Мексика

2

2

2

6

28

Новая Зеландия

2

1

3

6

29

Бразилия

2

0

2

4

30

Сальвадор

2

0

0

2

30

Молдова

2

0

0

2

32

Тайвань

1

4

4

9

33

Канада

1

3

6

10

34

Турция

1

3

0

4

35

Австрия

1

2

1

4

35

Словакия

1

2

1

4

35

ОАЭ

1

2

1

4

38

Финляндия

1

2

0

3

39

Египет

1

1

4

6

40

Малайзия

1

1

1

3

41

Парагвай

1

1

0

2

42

Аргентина

1

0

3

4

42

Австралия

1

0

3

4

44

Греция

1

0

2

3

45

Иордания

1

0

1

2

45

Марокко

1

0

1

2

47

Армения

1

0

0

1

47

Виргинские острова

1

0

0

1

49

Чехия

0

4

2

6

50

Азербайджан

0

4

0

4

51

Монголия

0

3

0

3

51

ПАР

0

3

0

3

53

Хорватия

0

2

3

5

54

Филиппины

0

2

2

4

55

Болгария

0

2

1

3

55

Эквадор

0

2

1

3

55

Вьетнам

0

2

1

3

58

Сингапур

0

1

3

4

59

Эстония

0

1

1

2

59

Гватемала

0

1

1

2

59

Индия

0

1

1

2

59

Перу

0

1

1

2

59

Венесуэла

0

1

1

2

64

Бруней

0

1

0

1

64

Куба

0

1

0

1

64

Кипр

0

1

0

1

64

Румыния

0

1

0

1

68

Кыргызстан

0

0

3

3

69

Чили

0

0

2

2

69

Словения

0

0

2

2

71

Камерун

0

0

1

1

71

Латвия

0

0

1

1

71

Черногория

0

0

1

1

71

Намибия

0

0

1

1

71

Норвегия

0

0

1

1

71

Саудовская Аравия

0

0

1

1

71

Сербия

0

0

1

1

 