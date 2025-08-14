Із 7 по 17 серпня у Китаї відбуваються 12-ті Всесвітні ігри. Загалом на змаганнях буде розіграно 256 комплектів медалей у 34-х видах спорту.

У китайському місті Ченду тривають чергові Всесвітні ігри-2025. Це 12-ий розіграш спортивних змагань, які позиціонуються як альтернатива Олімпійським іграм, повідомляє 24 Канал.

Що таке Всесвітні ігри?

При цьому самі ігри проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Змагання призначаються через рік після літніх Олімпіад та включають в себе незвичні види спорту. До програми входять дисципліни, які не мають статус олімпійських.

На Ігри-2025, що проходять з 7 по 17 серпня, завітали близько 4 тисяч спортсменів зі 118 країн, Росія та Білорусь забанені через війну в Україні, але їх атлети можуть взяти участь в якості нейтральних спортсменів. На Всесвітніх іграх-2025 представлені такі дисципліни:

авіаційний спорт

американський футбол

стрільба з лука

більярдні види спорту

боулінг

каное

чирлідинг

танцювальний спорт

фістбол

флорбол

летючий диск

гімнастика

гандбол

джиу-джитсу

карате

кікбоксинг

корфбол

лакрос

рятувальний спорт

муай-тай

орієнтування

катання на моторних човнах

паверліфтинг

ракетбол

роликові види спорту

самбо

бейсбол-софтбол

спортивне скелелазіння

сквош

тріатлон

перетягування каната

підводні види спорту

водні лижі та вейкбординг

ушу

Україна ж представлена у 19-ти видах спорту. Найбільш популярними є підводний спорт, спортивна акробатика та паверліфтинг. В них по 13 представників нашої країни.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2025