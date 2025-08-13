На Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду состоялись финалы соревнований по самбо. В трех решающих поединках соперниками наших спортсменов были "нейтральные" россияне.

Сборную Украины в финалах соревнований по самбо представляли: Андрей Кучеренко, Владислав Руднев и Петр Давыденко. Наши самбисты сумели огорчить атлетов из страны-агрессора, пишет 24 Канал.

В весовой категории до 71 килограмма Андрей Кучеренко соревновался с Роланом Зиннатовым. Уже в начале поединка украинец отправил россиянина в нокдаун и повел в счете – 6:0. Все попытки "нейтрала" переломить ход поединка завершились ничем. Зиннатов сумел лишь заработать один балл. В итоге Кучеренко завоевал "золото" Всемирных игр-2025 и по завершению схватки станцевал победный гопак.

Эстафету от Андрея Кучеренко перенял Владислав Руднев, который в весовой категории до 79 килограммов одолел россиянина Ованеса Абгаряна – 3:0. После схватки Руднев станцевал победный гопак и дал волю эмоциям.

В третьем финале волевую победу одержал Петр Давыденко. В весовой категории до 88 килограммов украинец сумел завоевать золотую медаль, нанеся поражение Абусупияну Алиханову – 4:1. Россиянин с начала схватки вел в счете, но Давыденко выполнил прием на четыре балла и одержал победу.

Фантастический успех наших самбистов! Все трое украинцев победили принципиальных соперников и добавили золотые медали в копилку сборной.

