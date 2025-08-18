Александр Усик за свою боксерскую карьеру достиг немалых успехов. Абсолютный чемпион мира неоднократно использовал свой статус, чтобы привлечь внимание к событиям в Украине.

Вскоре состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. 24 канал рассказывает о "взаимоотношениях" между Александром Усиком и лидером Соединенных Штатов Америки.

Как Усик попросил Трампа освободить пленных?

Взаимоотношения между Александром Усиком и Дональдом Трампом не были личными. Однако украинский боксер, пользуясь своим статусом, неоднократно обращался к президенту США.

В 2024 году в США состоялись президентские выборы – главными кандидатами на пост главы страны были Джозеф Байден и Дональд Трамп. Александр Усик на своей странице в Х обратился к Джо Рогану.

Украинский боксер попросил американского ведущего задать вопрос тогда еще кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Усик интересовался, сможет ли политик освободить пленных с "Азовстали".

"Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: Если президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время имеет важное значение. С уважением, Александр,

– написал Усик.

Как пояс Усика достался Трампу?

В феврале 2025 года Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Перед этим президент Украины пообещал, что подарит лидеру США чемпионский пояс Александра Усика.

Зеленский действительно взял с собой пояс украинского боксера на встречу с Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Президент Украины после ссоры с главой США быстро покинул мероприятие и оставил чемпионский пояс Усика.

Пояс Усика в Белом доме / Скриншот с трансляции

Известно, что работник администрации после мероприятия забрал чемпионский пояс Усика и отнес его в частную столовую Трампа. Теперь он лежит рядом с другими сувенирами президента США.

Усик пригласил Трампа в Украину

Недавно Александр Усик в одном из интервью призвал Дональда Трампа приехать в Украину. Для того, чтобы президент США воочию увидел, что переживают украинцы каждую ночь.

Украинский боксер предложил лидеру США пожить в его доме всего неделю. Более того, Усик предложил Трампу свою охрану, а также, чтобы визит был тайным, чтобы не привлекать внимание.

Возможно, он поймет; возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране,

– сказал Усик.

Встреча Путина с Трампом

15 августа 2025 года на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Накануне Александр Усик обратился к президенту США с просьбой проявить лидерство и обеспечить справедливый мир.

Украинский боксер заявил, что от результата переговоров между Трампом и Путиным будет зависеть судьба всего мира. Поэтому лидер США должен поставить на место диктатора из России.

Александр Усик выразил свою поддержку Дональду Трампу, который встречался с Владимиром Путиным. Украинский боксер заявил, что надеется на то, что президент США победит нокаутом.

Именно сейчас Дональд Трамп может показать россиянам, кто является настоящим королем джунглей. И кто имеет настоящую власть. Поэтому сегодня я ваш болельщик, господин президент. Я надеюсь на вашу победу – нокаутом,

– сказал Усик.

Напомним, что Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом 18 августа 2025 года. Мероприятие должно начаться в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) в Вашингтоне.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Усик встретился с Нацгвардейцами в медицинском центре. Украинский боксер выразил благодарность за защиту и поддержал воинов.