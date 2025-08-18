Просил освободить пленных и нокаутировать Путина: какие у Усика "отношения" с Трампом
- Александр Усик неоднократно обращался к Дональду Трампу.
- Перед встречей Трампа с Путиным, Усик призвал к справедливому миру и выразил поддержку Трампу в переговорах.
- Встреча Зеленского с Трампом назначена на 18 августа 2025 года в Вашингтоне.
Александр Усик за свою боксерскую карьеру достиг немалых успехов. Абсолютный чемпион мира неоднократно использовал свой статус, чтобы привлечь внимание к событиям в Украине.
Вскоре состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. 24 канал рассказывает о "взаимоотношениях" между Александром Усиком и лидером Соединенных Штатов Америки.
Как Усик попросил Трампа освободить пленных?
Взаимоотношения между Александром Усиком и Дональдом Трампом не были личными. Однако украинский боксер, пользуясь своим статусом, неоднократно обращался к президенту США.
В 2024 году в США состоялись президентские выборы – главными кандидатами на пост главы страны были Джозеф Байден и Дональд Трамп. Александр Усик на своей странице в Х обратился к Джо Рогану.
Украинский боксер попросил американского ведущего задать вопрос тогда еще кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Усик интересовался, сможет ли политик освободить пленных с "Азовстали".
"Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: Если президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время имеет важное значение. С уважением, Александр,
– написал Усик.
Как пояс Усика достался Трампу?
В феврале 2025 года Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Перед этим президент Украины пообещал, что подарит лидеру США чемпионский пояс Александра Усика.
Зеленский действительно взял с собой пояс украинского боксера на встречу с Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Президент Украины после ссоры с главой США быстро покинул мероприятие и оставил чемпионский пояс Усика.
Известно, что работник администрации после мероприятия забрал чемпионский пояс Усика и отнес его в частную столовую Трампа. Теперь он лежит рядом с другими сувенирами президента США.
Усик пригласил Трампа в Украину
Недавно Александр Усик в одном из интервью призвал Дональда Трампа приехать в Украину. Для того, чтобы президент США воочию увидел, что переживают украинцы каждую ночь.
Украинский боксер предложил лидеру США пожить в его доме всего неделю. Более того, Усик предложил Трампу свою охрану, а также, чтобы визит был тайным, чтобы не привлекать внимание.
Возможно, он поймет; возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране,
– сказал Усик.
Встреча Путина с Трампом
15 августа 2025 года на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Накануне Александр Усик обратился к президенту США с просьбой проявить лидерство и обеспечить справедливый мир.
Украинский боксер заявил, что от результата переговоров между Трампом и Путиным будет зависеть судьба всего мира. Поэтому лидер США должен поставить на место диктатора из России.
Александр Усик выразил свою поддержку Дональду Трампу, который встречался с Владимиром Путиным. Украинский боксер заявил, что надеется на то, что президент США победит нокаутом.
Именно сейчас Дональд Трамп может показать россиянам, кто является настоящим королем джунглей. И кто имеет настоящую власть. Поэтому сегодня я ваш болельщик, господин президент. Я надеюсь на вашу победу – нокаутом,
– сказал Усик.
Напомним, что Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом 18 августа 2025 года. Мероприятие должно начаться в 13:15 по местному времени (20:15 по Киеву) в Вашингтоне.
Ранее мы сообщали о том, что Александр Усик встретился с Нацгвардейцами в медицинском центре. Украинский боксер выразил благодарность за защиту и поддержал воинов.