Обычно Усик выходит на поединок под песню Василия Жадана "Братья". Однако на этот раз украинский боксер решил выбрать "Ave Maria" Томми Профитта, сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

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Профитт о выходе Усика на бой с Дюбуа

Томми Профитт рассказал, что он не интересовался боксом и мало что понимает в этом виде спорта. Автор песни признался, что начал узнавать обо всем происходящем после того, как Александр Усик вышел на ринг под "Ave Maria".

Профитт подчеркнул, что узнал о выборе Александра Усика после события. Тогда Томми получил немало комментариев от людей, которые нашли его песню после выхода украинца на бой против Даниэля Дюбуа.

Автор песни "Ave Maria" сказал, что проверил полученную информацию от пользователей и понял, что его произведение искусства прозвучит на "Уэмбли". Профитт заявил, что это большая честь для него.

Это самая большая радость в моей жизни – видеть, как мои песни используют в таких моментах. Будь то трейлеры к фильмам, эмоциональные сцены в сериалах, или выход Усика в ринг – все это вдохновляет и превращается в саундтрек к жизни. Именно ради таких моментов я создаю музыку,

– сказал Профитт.

Выход Усика на бой против Дюбуа: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше. В том поединке украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик хотел бы заменить некоторые слова в тексте гимна Украины. Абсолютный чемпион мира уверенно объяснил свое мнение.