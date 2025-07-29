Зазвичай Усик виходить на поєдинок під пісню Василя Жадана "Браття". Проте цього разу український боксер вирішив обрати "Ave Maria" Томмі Профітта, повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

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Профітт про вихід Усика на бій з Дюбуа

Томмі Профітт розповів, що він не цікавився боксом та мало про що розуміє у цьому виді спорту. Автор пісні зізнався, що почав дізнаватись про усе що відбувається після того, як Олександр Усик вийшов на ринг під "Ave Maria".

Профітт підкреслив, що дізнався про вибір Олександра Усика після події. Тоді Томмі отримав чимало коментарів від людей, які знайшли його пісню після виходу українця на бій проти Даніеля Дюбуа.

Автор пісні "Ave Maria" сказав, що перевірив отриману інформацію від користувачів та зрозумів, що його витвір мистецтва луна на "Вемблі". Профітт заявив, що це велика честь для нього.

Це найбільша радість у моєму житті – бачити, як мої пісні використовують у таких моментах. Чи то трейлери до фільмів, емоційні сцени у серіалах, чи вихід Усика в ринг – усе це надихає й перетворюється на саундтрек до життя. Саме заради таких моментів я створюю музику,

– сказав Профітт.

Вихід Усика на бій проти Дюбуа: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші. У тому поєдинку український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик хотів би замінити деякі слова у тексті гімну України. Абсолютний чемпіон світу впевнено пояснив свою думку.