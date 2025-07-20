Усик вышел на ринг под песню Ave Maria: эффектное видео

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля определят абсолютного чемпиона мира по хевивейту. Украинский чемпион в очередной раз сумел удивить болельщиков эффектным выходом на ринг.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" продолжается вечер большого бокса, где главным событием шоу станет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Боксеры уже вышли на ринг, чтобы провести поединок, пишет 24 Канал.

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Эффектный выход Усика на бой с Дюбуа

Команда украинского чемпиона подготовила театрализованный выход на ринг. Усик был одет в накидку с логотипом ДТЭК. Этот образ боксера стал напоминанием об энергетиках Украины, работающих под обстрелами россиян.

Александр явился на ринг под трек Ave Maria. Таким образом, боксер посвятил свой выход самой маленькой дочери Марии.

После чего зазвучала любимая песня Усика в исполнении Василия Жадана "Братья".

Видео выхода Усика на ринг

Напомним, что боксеры во второй раз встречаются в ринге. В августе 2023 года досрочную победу в девятом раунде одержал Александр Усик.

На кону реванша будут стоять пояса, которыми владеет Александр Усик – WBA, WBC, WBO и Даниэль Дюбуа – IBF. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.