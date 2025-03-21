Ребров высказался травму Сыча: вызовет ли тренер кого-то на замену

Тренер сборной Украины, Сергей Ребров, прокомментировал травму Алексея Сыча. Он также рассказал, будет ли вызывать замену.

В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Что известно о травме Сыча

Тренер отметил, что в команде надеются на лучшее, пишет 24 канал со ссылкой на УАФ.

Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Я надеюсь, что мы будем рассчитывать на всех игроков,

– сказал Ребров.

Он также ответил на вопрос, будет ли вызывать еще одного флангового защитника.

"Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, не имеем такой возможности. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо", – добавил Сергей Ребров.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.