У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Що відомо про травму Сича

Тренер зазначив, що у команді сподіваються на краще, пише 24 канал з посиланням на УАФ.

Я бачив, що в Олексія важка травма, він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити футболістів. Друга гра дуже важлива. Я сподіваюся, що ми будемо розраховувати на всіх гравців,

– сказав Ребров.

Він також відповів на питання, чи викликатиме ще одного флангового захисника.

"Ми б із задоволенням, але зараз, на жаль, не маємо такої можливості. По-перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України, також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Але ми сподіваємося, що все буде добре", – додав Сергій Ребров.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.