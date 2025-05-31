После скандала на Олимпиаде-2024 боксеров обязали проходить гендерное тестирование
- World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование после скандала с трансгендерной боксеркой на Олимпиаде-2024.
- Все боксеры старше 18 лет должны пройти ПЦР-тестирование, чтобы участвовать в соревнованиях World Boxing.
- Имана Хелиф не сможет участвовать в женской категории без генетического скрининга пола, несмотря на поддержку Международного олимпийского комитета.
- Парижская полиция расследовала кибербуллинг в отношении Иманы Хелиф после ее победы на турнире.
World Boxing ввела обязательное гендерное тестирование. Это произошло после скандала с алжирской боксеркой на Олимпиаде-2024.
На Олимпиаде-2024 алжирская боксерка Имана Хелиф попала в скандал связанный с ее гендером. Она получила золотую медаль, будучи трансгендерной спортсменкой.
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Новые проверки в боксе
Отныне всем боксерам, которые старше 18 лет, нужно будет пройти ПЦР-тестирование, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.
Имана Хелиф не сможет принять участие в женской категории Eindhoven Box Cup с 5 по 10 июня 2025 года и любом другом мероприятии World Boxing до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола,
– отметили в World Boxing.
Справка. На Иману Хелиф вылился шквал критики после победы на турнире.
Подчеркнем, что Международный олимпийский комитет неоднократно уверял, что алжирская боксерка полностью соответствует критериям для участия в соревнованиях. Также парижская полиция проводила расследование по делу о кибербуллинге.