Після скандалу на Олімпіаді-2024 боксерів зобов'язали проходити гендерне тестування

World Boxing запровадила обов'язкове гендерне тестування. Це сталося після скандалу з алжирською боксеркою на Олімпіаді-2024.

На Олімпіаді-2024 алжирська боксерка Імана Хеліф потрапила у скандал пов'язаний з її гендером. Вона здобула золоту медаль, будучи трансгендерною спортсменкою.

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Нові перевірки у боксі

Відтепер усім боксерам, які старше 18 років, потрібно буде пройти ПЦР-тестування, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Імана Хеліф не зможе взяти участь в жіночій категорії Eindhoven Box Cup з 5 по 10 червня 2025 року та будь-якому іншому заході World Boxing доти, доки не пройде генетичний скринінг статі,

– зазначили у World Boxing.

Довідка. На Іману Хеліф вилився шквал критики після перемоги на турнірі.

Підкреслимо, що Міжнародний олімпійський комітет неодноразово запевняв, що алжирська боксерка повністю відповідає критеріям для участі в змаганнях. Також паризька поліція проводила розслідування щодо справи у кібербулінгу.