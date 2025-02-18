Анастасия Потапова – Даяна Ястремская 2:6, 3:6

Сегодня, 18 февраля, Даяна Ястремская сыграла против "нейтралки" Анастасии Потаповой в 1/16 финала "тысячника" в Дубае. Украинская теннисистка уничтожила соперницу в двух сетах, сообщает 24 канал.

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Как Ястремская одолела Потапову

Даяна Ястремская сравняла счёт в очных встречах с Анастасией Потаповой, отомстив за поражение на WTA 500 в Брисбене в начале этого года. Для теннисисток это противостояние стало четвертым в карьере.

Матч между Ястремской и Потаповой длился 1 час 19 минут. Даяна в первом сете уверенно повела со счетом 3:0 и не оставила шансов "нейтральной" теннисистке.

Во втором сете украинка положила конец встрече с россиянкой. Ястремская при счете 5:3 спокойно завершила матч и пробилась в следующий раунд WTA 1000 в Дубае.

Статистика. Даяна Ястремская выполнила три эйса – против 0 у Анастасии Потаповой. Украинская теннисистка также допустила две двойные ошибки, а "нейтралка" ни одной.

В 1/8 финала "тысячника" Даяна Ястремская сыграет против второй ракетки мира Иги Швьонтек. Матч между украинской теннисисткой и представительницей Польши состоится завтра 19 февраля.