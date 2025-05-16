Самый большой чек у Свитолиной: сколько украинские теннисистки заработали на турнире в Риме

В Риме (Италия) проходит престижный турнир WTA 1000. Украинские теннисистки уже завершили свои выступления на соревнованиях.

Стало известно, какие средства заработали спортсменки за участие в "тысячнике". Больше всего получит первая ракетка Украины Элина Свитолина, информирует 24 канал.

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Солидные цифры

Элина Свитолина дальше всех пробилась среди украинских теннисисток на WTA 1000 в Риме. Спортсменка завершила выступления в четвертьфинале турнира, уступив Пейтон Стернс. За это она заработала 124 тысячи 700 евро.

Марта Костюк проиграла в четвертом круге турнира "нейтральной" первой ракетке мира Арине Сабаленке. Вторая ракетка Украины получит за выступления на "тысячнике" 66 тысяч 110 евро.

На старте турнира в Риме вылетела Даяна Ястремская. Украинская теннисистка в итоге заработала 13 тысяч 150 евро.

Юлия Стародубцева не смогла преодолеть квалификации в основной этап турнира. Таким образом, теннисистка заработала лишь 5 тысяч 260 евро.

Напомним, что 17 мая состоится финал WTA 1000 в Риме. Коко Гофф в решающем матче встретится с Жасмин Паолини.