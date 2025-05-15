К сожалению, вторая ракетка Украины завершила выступления на турнире, проиграв в 1/8 финала "нейтральной" Арине Сабаленке. Однако Марта Костюк не забыла поделиться атмосферными фотографиями из столицы Италии, сообщает 24 канал.

Читайте также Невероятная Марта Костюк очаровала публику стильным образом на вечеринке в Мексике

Костюк в Риме

Марта Костюк на фотографиях, которые опубликовала в инстаграме передала частичку атмосферы Рима. Теннисистка успела прогуляться по узким улицам волшебной столицы Италии.

Костюк не забыла показать своего песика Мандера, который очаровал публику в социальных сетях. Также Марта поделилась видео, где занимается с теннисным мячом.

Ранее Марта Костюк и Элина Свитолина покорили социальные сети накануне выступления на Кубке Билли Джин Кинг. Видео с украинскими теннисистками быстро разлетелись в ТикТок.