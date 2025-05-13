Украинская теннисистка, отец которой служит в ВСУ, рассказала об оскорбительных высказываниях россиянок
- Женская теннисная ассоциация (WTA) выражает поддержку Украине, но на практике поддерживает российских теннисисток, игнорируя оскорбительные высказывания в адрес украинок.
- Россиянки и белоруски часто позволяют себе оскорбительные высказывания на турнирах, но WTA не принимает никаких штрафных санкций.
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном уровне выражает поддержку Украине. Однако на практике организация больше занимается российскими теннисистками.
Недавно WTA оштрафовала и лишила рейтинговых баллов Александру Олейникову. Отец украинской теннисистки, который является ее менеджером, не успел вовремя ответить на письмо Ассоциации, поскольку был на передовой, пишет 24 Канал.
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Женская теннисная ассоциация не реагирует на оскорбительные высказывания россиянок
WTA не приняла этот факт во внимание, пренебрегая условиями, в которых находятся украинские теннисистки. Но это не единственный случай предвзятого отношения организации к нашим спортсменкам.
Довольно часто россиянки и белоруски, которые выступают в турнирах в "нейтральном" статусе, позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес украинок. На эти позорные случаи WTA просто закрывает глаза, не предпринимая штрафных санкций.
Об этом в интервью французскому изданию L'Equipe рассказала Александра Олейникова.
"WTA многое позволяет российским теннисисткам. Они регулярно произносят очень оскорбительные слова в адрес украинцев на турнирах ITF, такие как "хохол".
Супервайзеры знают об этом, но ничего не говорят. В туре много россиянок, WTA зарабатывает много денег благодаря им и закрывает на это глаза. Их так называемая солидарность абсолютно лицемерна. Это все ложь", – сказала Олейникова.
Конфликт Олейниковой с WTA
Напомним, что в начале мая Александра выиграла первый трофей ITF в сезоне. Однако на следующий день получила письмо от WTA, в котором сообщалось о снятии очков и штраф.
Все из-за того, что ее отец Денис Олейников не успел вовремя ответить на письма WTA и снять дочь с турнира WTA 125 во французском Сен-Мало, который проходил параллельно. WTA не приняли во внимание тот факт, что ее отец военнослужащий ВСУ в это время был на боевом задании и не мог физически вовремя ответить.