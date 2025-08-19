Защитник ПСЖ оценил уровень Забарного после победного дебюта
- Илья Забарный дебютировал за ПСЖ, помог победить Нант 1:0, и получил положительную оценку от Лукаса Бералдо.
- Забарный отличился высоким уровнем игры, отдав 95% точных передач и выиграв два из четырех единоборств.
Илья Забарный уже неделю является игроком французского ПСЖ. Он сейчас привыкает к новым требованиям и адаптируется в именитом клубе.
За короткий срок украинец успел дебютировать в Лиге 1, помогши парижанам победить Нант со счетом 1:0. Своим мнением относительно киевлянина поделился его партнер по обороне Лукас Бералдо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le 10 Sport.
Что сказал бразилец о Забарном?
Бразильский футболист заявил, что Илья Забарный с первых дней демонстрирует свой высокий уровень. Он уверен, что украинец станет важной частью команды, а партнеры ему в этом помогут.
Забарный – невероятный футболист. Он очень легко адаптируется, много даст и поможет нам. Со своей стороны, мы поможем ему как можно быстрее чувствовать себя как дома,
– сказал Бералдо.
Отметим, что именно пара Забарный – Бералдо была основной в центре защиты парижан в первом туре чемпионата Франции. В том поединке украинец 71 раз прикоснулся к мячу, отдал 95% точных передач, а также выиграл два единоборства из четырех.
Справка. Следующий матч ПСЖ проведет 22 августа дома против Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что ранее свой дебют прокомментировал непосредственно Илья Забарный. Он рассказал, что почувствовал разницу между чемпионатами Англии и Франции.