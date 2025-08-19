Илья Забарный уже неделю является игроком французского ПСЖ. Он сейчас привыкает к новым требованиям и адаптируется в именитом клубе.

За короткий срок украинец успел дебютировать в Лиге 1, помогши парижанам победить Нант со счетом 1:0. Своим мнением относительно киевлянина поделился его партнер по обороне Лукас Бералдо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le 10 Sport.

Что сказал бразилец о Забарном?

Бразильский футболист заявил, что Илья Забарный с первых дней демонстрирует свой высокий уровень. Он уверен, что украинец станет важной частью команды, а партнеры ему в этом помогут.

Забарный – невероятный футболист. Он очень легко адаптируется, много даст и поможет нам. Со своей стороны, мы поможем ему как можно быстрее чувствовать себя как дома,

– сказал Бералдо.

Отметим, что именно пара Забарный – Бералдо была основной в центре защиты парижан в первом туре чемпионата Франции. В том поединке украинец 71 раз прикоснулся к мячу, отдал 95% точных передач, а также выиграл два единоборства из четырех.

Справка. Следующий матч ПСЖ проведет 22 августа дома против Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что ранее свой дебют прокомментировал непосредственно Илья Забарный. Он рассказал, что почувствовал разницу между чемпионатами Англии и Франции.