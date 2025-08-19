Захисник ПСЖ оцінив рівень Забарного після переможного дебюту
- Ілля Забарний дебютував за ПСЖ, допомігши перемогти Нант 1:0, та отримав позитивну оцінку від Лукаса Бералдо.
- Забарний відзначився високим рівнем гри, віддавши 95% точних передач та вигравши два з чотирьох єдиноборств.
Ілля Забарний вже тиждень є гравцем французького ПСЖ. Він наразі звикає до нових вимог та адаптується в іменитому клубі.
За короткий термін українець встиг дебютувати в Лізі 1, допомігши парижанам перемогти Нант з рахунком 1:0. Своєю думкою щодо киянина поділився його партнер по обороні Лукас Бералдо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Le 10 Sport.
Що сказав бразилець про Забарного?
Бразильський футболіст заявив, що Ілля Забарний з перших днів демонструє свій високий рівень. Він упевнений, що українець стане важливою частиною команди, а партнери йому в цьому допоможуть.
Забарний – неймовірний футболіст. Він дуже легко адаптується, багато дасть і допоможе нам. Зі свого боку, ми допоможемо йому якнайшвидше почуватися як удома,
– сказав Бералдо.
Зазначимо, що саме пара Забарний – Бералдо була основною в центрі захисту парижан у першому турі чемпіонату Франції. В тому поєдинку українець 71 раз доторкнувся до м’яча, віддав 95% точних передач, а також виграв два єдиноборства з чотирьох.
Довідка. Наступний матч ПСЖ проведе 22 серпня вдома проти Анже. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше свій дебют прокоментував безпосередньо Ілля Забарний. Він розповів, що відчув різницю між чемпіонатами Англії та Франції.